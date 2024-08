Frau schwer verletzt: Drogen-Fahrer baut Unfall und beleidigt Rettungskräfte

Jesewitz - Ein 33-jähriger Skoda-Fahrer hat am Freitagnachmittag in Jesewitz (Nordsachsen) einen Unfall verursacht, bei dem eine 25-Jährige verletzt wurde - ohne Fahrerlaubnis und offenbar unter Drogeneinfluss.

Während die Rettungskräfte ihrer Arbeit nachgingen, soll der Unfallfahrer (33) sie beschimpft haben. (Symbolbild) © huettenhoelscher/123RF

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der B87 in Richtung Nordosten unterwegs, als er gegen 15.50 Uhr in einer Rechtskurve am Jesewitzer Bahnhof zu weit nach außen und in den Gegenverkehr geriet.

Der Skoda kollidierte mit dem Seat der 25-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Kameraden der Feuerwehr mussten sie mit technischem Gerät aus ihrem Auto befreien, bevor Rettungskräfte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen konnten.

Der 33-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht über die nötige Fahrerlaubnis verfügte. Zudem zeigte ein Schnelltest an, dass er wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Als die Polizei ihn durchsuchte, fand sie eine kleine Menge Tabletten, die verdächtig nach Drogen aussahen.