Gefahrenbremsung am Leipziger Hauptbahnhof: Drei Tram-Fahrgäste verletzt

Leipzig - Durch eine Gefahrenbremsung sind am Montagnachmittag in Leipzig drei Straßenbahn-Insassinnen verletzt worden.

Drei Straßenbahn-Insassinnen wurden bei einer Gefahrenbremsung am Montag in Leipzig verletzt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es gegen 17.02 Uhr nahe dem Hauptbahnhof zu dem Unfall.

Demnach war ein Ford-Fahrer (34) am Willy-Brand-Platz in westliche Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung Gerberstraße nach links auf die Straße Am Hallischen Tor abbiegen.

Währenddessen sei links neben dem Auto eine Tram vom Willy-Brandt-Platz in Richtung Tröndlinring gefahren.

Durch die starke Bremsung habe der 29-jährige Straßenbahn-Fahrer einen Zusammenstoß verhindern können.

Allerdings seien drei Fahrgäste gestürzt. Die verletzten Frauen im Alter von 31, 57 und 58 Jahren mussten laut Polizei ambulant behandelt werden.