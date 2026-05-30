Großeinsatz im Leipziger Zentrum: Honda-Fahrer verursacht Sturz bei Fahrrad-Demo und flüchtet

Leipzig - Nach einem Unfall mit zwei Verletzten am Freitagabend rückte ein Großaufgebot der Polizei ins Leipziger Zentrum-West aus.

Die Demo der Fahrrad-Bewegung "Critical Mass" wurde am Freitagabend von einem Autofahrer gestoppt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 von Polizeisprecher Tom Erik Richter erfuhr, wurde die Behörde gegen 21.25 Uhr in die Käthe-Kollwitz-Straße alarmiert. Einsatzstichwort: Ein Auto soll in einen Fahrradkorso gefahren sein.

Laut dem Sprecher stellte sich die Lage vor Ort dann aber als weniger dramatisch als zunächst erwartet heraus.

Demnach wollte der 21-jährige Fahrer eines Honda Accord die Fahrraddemo "Critical Mass" überholen, an der zu dem Zeitpunkt etwa 80 Personen teilnahmen.

Bei dem Manöver wurde aufgrund des andauernden Gegenverkehrs immer wieder der Abstand zu der Demo unterschritten, sodass eine 24-jährige Teilnehmerin schließlich mit ihrem Vorderrad in einer Straßenbahnschiene hängen blieb und zu Boden gerissen wurde.

Kurz darauf musste ein 28-Jähriger von seinem Rad abspringen, da er einen Zusammenstoß mit dem Honda befürchtete. Beide Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, das Fahrzeug des 28-Jährigen wurde vom Auto überrollt.