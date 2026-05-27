Zwei Verletzte bei Unfall im Leipziger Norden: Mercedes kippt auf die Seite

Leipzig - Bei einem Unfall zwischen zwei Autos sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen im Leipziger Norden verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Mercedes geriet ins Schleudern und kippte um. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage bestätigte, stießen gegen 14.15 Uhr ein Mercedes und ein VW in der Straße Wiesenring im Ortsteil Lützschena-Stahmeln aus bisher unbekannter Ursache zusammen.

Dabei rammte der VW nach ersten Erkenntnissen den Mercedes seitlich, woraufhin dieser ins Schleudern geriet und umkippte.

Wie TAG24 vom Ort des Geschehens erfuhr, musste eine Person aus dem Mercedes befreit werden. Sie wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.



Auch der Fahrer des VW soll verletzt worden sein, zur Schwere lagen jedoch zunächst keine Informationen vor.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde ein Notarzt per Rettungshubschrauber hinzugezogen. Auch Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.