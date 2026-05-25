VW rammt mehrere Autos und Schild: Alkohol-Fahrt endet mit Zehntausenden Euro Schaden

Leipzig - Übles Ende einer Alkohol-Fahrt im Leipziger Zentrum-Südost: Auf der Goldschmidtstraße krachte ein VW-Fahrer am Sonntagabend gegen gleich mehrere geparkte Fahrzeuge sowie ein Verkehrsschild.

Der VW sowie das Verkehrsschild, die der Unfallfahrer bei seinem Crash rammte. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. © 7aktuell.de | EFLE

Die Polizei erfuhr gegen 21.07 Uhr von der feucht-fröhlichen Unfall-Tour, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 mitteilte.

Demnach hatte der Schluckspecht auf der Goldschmidtstraße sowohl einen Audi A6 als auch einen VW Golf sowie einen BMW gerammt, bevor seine Fahrt wenige Meter weiter endete. Irgendwo in all dem Durcheinander brachte der Unfallfahrer zudem noch ein Verkehrsschild zu Fall.

Der Sprecher bestätigte, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer gesessen hatte. Wie viel der Mann vor seiner Fahrt getrunken hatte, dazu lagen zunächst keine Infos vor.

Der Schaden, den er verursachte, war indes heftig: Circa 90.000 Euro soll dieser laut Polizei betragen. Rund 30.000 Euro Schaden entstanden dabei an dem eigenen VW, insgesamt 60.000 sollen es bei den Fahrzeugen sein, die er erfasst hatte.