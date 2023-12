17.12.2023 15:40 2.679 Hatte er Alkohol und Drogen im Blut? Audi-Fahrer baut Unfall mit drei Verletzten

Auf der Lützner Straße in Leipzig ist am Samstagabend ein Audi-Fahrer in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault kollidiert.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Auf der Lützner Straße im Leipziger Stadtteil Grünau ist am Samstagabend ein Audi-Fahrer (35) in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Renault einer 39-Jährigen kollidiert. Auf der Lützner Straße in Leipzig ist am Samstagabend ein Audi in den Gegenverkehr geraten. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Wie Polizeisprecherin Josephin Sader gegenüber TAG24 mitteilte, war der 35-Jährige gegen 21.15 Uhr in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Kurz vor dem Ortsausgang Leipzig, in Höhe der Seestraße, geriet der Russe aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn, wo die entgegenkommende Renault-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Beide Autos krachten frontal ineinander, wurden daraufhin von der Straße geschleudert und kamen schließlich in den Gräben links und rechts der Fahrbahn zum Liegen. Der Unfallfahrer, die Renault-Fahrerin sowie ihr 45-jähriger Beifahrer wurden bei dem Crash verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Leipzig Unfall Golf kracht im Landkreis Leipzig gegen Baum: "Wie durch ein Wunder nicht verletzt" Die Lützner Straße musste im Zuge der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Audi-Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis Die Polizei sicherte noch am Abend Spuren des Unglücks und ermittelt nun gegen den Audi-Fahrer. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Fall auf. Dabei gehe es auch um die Frage, ob der 35-Jährige während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein entsprechender Verdacht habe sich bereits am Abend ergeben. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht über eine Fahrerlaubnis verfügte. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln ermittelt. "Außerdem muss er sich wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten", so die Polizeisprecherin. Leipzig Unfall 2,18 Promille & positiver Drogentest: Autofahrer baut einen Unfall in Leipzig Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei mit 20.000 Euro. Original-Artikel vom 17. Dezember, 10.14 Uhr. Aktualisiert um 15.40 Uhr.

