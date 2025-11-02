Heftiger Kreuzungs-Crash in Leipzig: Wohnmobil landet auf der Seite

Leipzig - Am Sonntag krachte es im Leipziger Norden.

Das Wohnmobil landete auf seiner Beifahrerseite. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizei in ihren Verkehrswarnmeldungen mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag im Kreuzungsbereich Brahestraße/Stöhrerstraße.

Zu den genauen Umständen lagen zunächst keine Informationen vor, es waren aber wohl ein Audi und ein Wohnwagen kollidiert.

Der Zusammenprall muss dabei so stark gewesen sein, dass das Wohnmobil umgeworfen und auf die Seite geschleudert wurde.

Neben der Polizei rückte auch der Rettungsdienst an. Wie TAG24 von Polizeisprecherin Sandra Freitag erfuhr, soll nach ersten Erkenntnissen aber niemand verletzt worden sein.