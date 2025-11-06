Heftiger Unfall in Nordsachsen: Lkw überrollt Beine von Seniorin
Delitzsch - Am Mittwoch ereignete sich in Delitzsch (Nordsachsen) ein schwerer Verkehrsunfall.
Wie Polizeisprecher Chris Graupner berichtet, war ein 46-jähriger Lkw-Fahrer gegen 14.25 Uhr auf der Hainstraße unterwegs, als er im dortigen Baustellenbereich teilweise auf den Gehweg ausweichen musste.
"Zeitgleich fuhr eine 87-jährige Radfahrerin auf der Fahrbahn parallel rechts neben dem Kipper", so der Sprecher weiter. "Es kam zum Zusammenstoß beider, wodurch die Radlerin zu Fall kam."
Mit den rechten hinteren Zwillingsreifen überrollte der Lkw daraufhin die Beine der Frau, welche sich dadurch schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun mit Unterstützung eines Sachverständigen der DEKRA wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Lastwagenfahrer.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa