Heftiger Verkehrsunfall in Leipzig: Zwei Lastwagen krachen ineinander

Leipzig - Am frühen Mittwochmorgen kollidierten auf der A14 zwischen Leipzig-Messegelände und Leipzig-Nordost zwei Lastwagen.

Die Aufräumarbeiten laufen seit den frühen Morgenstunden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Polizeisprecherin Britta Herlemann erklärte auf TAG24-Anfrage, dass es gegen 5.33 Uhr zu der Kollision gekommen war.

Nähere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt und werden weiterhin ermittelt.

Neben den Einsatzkräften der Polizei rückte auch die Feuerwehr und ein Rettungswagen aus.

Angaben zu eventuellen Verletzten liegen noch nicht vor. Die Beamten sind weiterhin vor Ort.