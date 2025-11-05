 1.877

Heftiger Verkehrsunfall in Leipzig: Zwei Lastwagen krachen ineinander

Am frühen Mittwochmorgen kollidierten auf der A14 zwischen Leipzig-Messegelände und Leipzig-Nordost zwei Lastwagen. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am frühen Mittwochmorgen kollidierten auf der A14 zwischen Leipzig-Messegelände und Leipzig-Nordost zwei Lastwagen.

Die Aufräumarbeiten laufen seit den frühen Morgenstunden.
Die Aufräumarbeiten laufen seit den frühen Morgenstunden.

Polizeisprecherin Britta Herlemann erklärte auf TAG24-Anfrage, dass es gegen 5.33 Uhr zu der Kollision gekommen war.

Nähere Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt und werden weiterhin ermittelt.

Neben den Einsatzkräften der Polizei rückte auch die Feuerwehr und ein Rettungswagen aus.

Angaben zu eventuellen Verletzten liegen noch nicht vor. Die Beamten sind weiterhin vor Ort.

Zwei Lastwagen waren beteiligt.
Zwei Lastwagen waren beteiligt.

Stunden später wird die Autobahn immer noch geräumt. Der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen sind weiterhin gesperrt. Zwischenzeitlich war auch der mittlere Fahrstreifen gesperrt.

