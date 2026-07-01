Hubschrauber im Einsatz! 24-Jährige rauscht von Bundesstraße in den Graben

Bennewitz - Im Straßengraben gelandet! Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Unfall im Landkreis Leipzig .

Der Unfallwagen landete im Straßengraben. © Sören Müller

Wie Polizeisprecher Moritz Peters berichtete, fuhr eine Mazda-Fahrerin (24) auf der B6 in Richtung Wurzen, als sie gegen 16.50 Uhr bei Bennewitz plötzlich die Kontrolle verlor.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.

Dabei zog sich die Fahrerin augenscheinlich nur leichte Verletzungen zu, wurde vorsichtshalber aber dennoch mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.