Sechs teils schwer Verletzte nach Unfall in Leipzig: Skoda kracht gegen Fußgänger

Leipzig - Ein 36-Jähriger kam am Sonntagmittag in Leipzig -Stötteritz mit seinem Auto von der Straße ab und kollidierte mit zwei Fußgängerinnen (4 und 26 Jahre alt).

Auf der Holzhäuser Straße krachte es am Sonntag. © Anke Brod

Der Mann war gegen 12.25 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Holzhäuser Straße in westliche Richtung unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 123 kam er von der Straße ab und stieß mit der Frau und dem Kleinkind zusammen, so die Polizei. Beide wurden dadurch schwer verletzt.

Danach knallte er gegen einen geparkten Chevrolet, welcher durch die Wucht gegen einen Smart und dieser gegen einen Suzuki geschoben wurde.

Der Fahrer und seine drei männlichen Mitfahrer (2, 9, 14) verletzten sich leicht.