Unfall am Zwenkauer See: Rentner kracht gegen Ampel
Leipzig - Ein älterer Herr ist am Mittwochmittag in eine Ampel am Zwenkauer See gefahren.
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Mann gegen 13.15 Uhr mit seinem VW Polo im Stadtteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf im Westen von Leipzig unterwegs.
An der Kreuzung Zeitzer Straße/Knautnaundorfer Straße krachte er dann aus bisher ungeklärter Ursache in eine Ampel.
Laut ersten Ermittlungen gibt es keine Anzeichen auf eine Beteiligung durch andere.
Obwohl die Ampel schräg steht, funktioniert sie laut der Polizeisprecherin aber noch.
Ob der ältere Herr bei dem Unfall verletzt wurde, kann noch nicht genau gesagt werden. Ein Rettungswagen ist gemeinsam mit der Polizei vor Ort.
Der VW Polo wird abgeschleppt. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier