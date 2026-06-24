Unfall am Zwenkauer See: Rentner kracht gegen Ampel

Leipzig - Ein älterer Herr ist am Mittwochmittag in eine Ampel am Zwenkauer See gefahren.

Die Ampel funktioniert trotzdem noch. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Mann gegen 13.15 Uhr mit seinem VW Polo im Stadtteil Hartmannsdorf-Knautnaundorf im Westen von Leipzig unterwegs.

An der Kreuzung Zeitzer Straße/Knautnaundorfer Straße krachte er dann aus bisher ungeklärter Ursache in eine Ampel.

Laut ersten Ermittlungen gibt es keine Anzeichen auf eine Beteiligung durch andere.

Obwohl die Ampel schräg steht, funktioniert sie laut der Polizeisprecherin aber noch.