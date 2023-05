Hut vom Kopf geweht: Rollstuhlfahrerin (93) bei Unfall in Leipzig schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag in Leipzig wurde eine 93-Jährige verletzt (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 93-Jährige gegen 16 Uhr auf dem Radweg an der Neuen Luppe in Richtung Lützschena unterwegs, als ihr an der Gustav-Esche-Straße der Hut vom Kopf geweht wurde.

Die vom Winde verwehte Kopfbedeckung sei daraufhin bergab auf eine Böschung gefallen. "In der Folge fuhr sie mit dem Rollstuhl die Böschung hinunter und kippte um", hieß es weiter.