Im Leipziger Westen und am Hauptbahnhof: Zwei Fußgänger an einem Tag von Autos erfasst

Leipzig - Gleich zwei schwere Unfälle mit angefahrenen Fußgängern hat es am Mittwochnachmittag in Leipzig gegeben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es gegen 17 Uhr am Hauptbahnhof zum ersten Unglück.

In Lausen-Grünau wurde ebenfalls am Mittwoch eine 77-jährige Passantin von einem Auto erfasst. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Das zweite Unglück sei gegen 17.20 Uhr in Lausen-Grünau passiert.

Laut Polizei war die Fahrerin (51) eines Chevrolet in nördliche Richtung auf der Straße am See unterwegs und bog in die Zschampertaue ab.

"Dabei übersah die 51-jährige Fahrerin eine in gleicher Richtung laufende Fußgängerin (77), welche die Zschampertaue überquerte", hieß es weiter.

Die 77-Jährige sei von dem Wagen erfasst worden und habe mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Wie hoch der Sachschaden ist, sei noch unklar.

In beiden Fällen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.