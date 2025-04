Junge (8) steigt aus Tram und wird von Auto erfasst: Kind bei Unfall in Leipzig schwer verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Stadtteil Wahren ist am Mittwochabend ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden.

Der Junge war gerade aus der Straßenbahn der Linie 11E auf die Straße getreten, als sich das Unglück ereignete. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Der Junge hatte die Tram der Linie 11E genommen, um in den Stadtteil im Leipziger Osten zu fahren und an der Endhaltestelle Wahren auszusteigen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als er dies tat und auf die Straße trat, um den Fußweg zu erreichen, kam es zu dem Unglück: Der Achtjährige wurde von dem Golf einer 59-Jährigen erfasst, die gerade die Georg-Schumann-Straße in stadtauswärtige Richtung entlangfuhr.

Polizeisprecherin Josephin Sader zufolge erlitt das Kind schwere Verletzungen, musste zur weiteren medizinischen Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Die 59-jährige Deutsche kam mit dem Schrecken davon. Auch ihr Auto blieb unversehrt.