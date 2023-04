26.04.2023 15:13 1.219 Kajak gekentert: Mann verunglückt am Lindenauer Wehr in Leipzig

Am Lindenauer Wehr in Leipzig ist am Mittwochmorgen ein Mann mit einem Kajak verunglückt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochmorgen am Lindenauer Wehr im Leipziger Westen ab. In Leipzig ist es am Mittwochmorgen zu einem Kajak-Unfall gekommen. © Lausitznews Wie TAG24 erfuhr, war gegen 10.57 Uhr ein Mann mit einem Ein-Mann-Kajak im Bereich des Wehrs verunglückt und ins Wasser geraten. Was genau sich abspielte, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass der Mann daraufhin aus dem Wasser gezogen wurde. "Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur Behandlung in die Leipziger Uniklinik", so ein Sprecher der Bereitschaftspolizei. Auch der Zustand des Mannes sei derzeit noch unklar. Zunächst hatte es dazu vor Ort unterschiedliche Angaben gegeben. So hieß es kurz nach Bekanntwerden des Unglücks, dass eine Person ums Leben gekommen sei. Später war von zwei Verletzten die Rede, einer davon in kritischer Lage. Leipzig Unfall Fußgängerin (80) bei Unfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt "Der Zustand ist aktuell noch unklar", so der Polizeisprecher nun. Die zweite Person, ebenfalls ein Mann, sei hingegen unverletzt geblieben. Auch er soll mit einem Kajak unterwegs gewesen, allerdings nicht verunglückt sein. Ein Mann ist nach aktuellen Informationen im Bereich des Lindenauer Wehrs verunglückt und ins Wasser geraten. © Silvio Bürger Zum Zustand des Mannes lagen zunächst keine Informationen vor. © 7aktuell.de | Eric Pannier Nach Bekanntwerden des Vorfalls war zunächst die Rede davon, dass beide Männer gemeinsam in einem Kanu unterwegs gewesen und verunglückt sein sollen. Diese Info wurde inzwischen korrigiert. Original-Meldung: 26. April, 12.46 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.13 Uhr.

