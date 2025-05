Mit 1,8 Promille unterwegs: Nissan-Fahrer kracht in Zaun und verursacht Tausende Euro Schaden

Markkleeberg - Diese feuchtfröhliche Spritztour ging mächtig nach hinten los: Auf der Wachauer Straße in Markkleeberg bei Leipzig ist am Sonntag ein 25-Jähriger mit seinem Nissan verunglückt. Nachdem Rettungskräfte ihn ins Krankenhaus gebracht hatten, stellte die Polizei fest: Nicht nur das Auto des Mannes war vollgetankt.

Der 25-Jährige hatte vor der Fahrt mächtig tief ins Glas geschaut. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn. (Symbolbild) © dolgachov/123RF

Der Crash hatte sich gegen 7.40 Uhr ereignet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 25-jährige Deutsche war in Richtung Wachau unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und zwei Leitpfosten überfuhr. Sein Nissan geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite, krachte dort in einen Zaun und zerstörte diesen. Daraufhin drehte er sich, beschädigte noch zwei Schilder, bevor er schließlich in einem Gebüsch zum Stehen kam.

Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Er hatte bei dem Unfall Verletzungen erlitten.

Durch Teile des zerstörten Zauns wurde außerdem noch ein dahinter abgestellter Mercedes beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf 26.000 Euro.