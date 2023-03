16.03.2023 14:28 Kind (7) wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag wurde in der Grünau-Siedlung in Leipzig ein 7-jähriger Junge angefahren.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Mittwochnachmittag wurde in der Grünau-Siedlung in Leipzig ein siebenjähriger Junge angefahren. Der Siebenjährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. © animaflorapicsstock/123rf An der Haltestelle Krakauer Straße lief am gestrigen Mittwoch laut Polizei gegen 14.30 Uhr ein siebenjähriger Junge auf die Fahrbahn der Ratzelstraße. Ein 19-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia, der auf der Fahrbahn stadteinwärts fuhr, erfasste den Jungen seitlich und verletzte ihn schwer. Daraufhin wurde das Kind ins Krankenhaus gebracht. Leipzig Unfall Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B186 Der am Auto des 19-Jährigen entstandene Sachschaden umfasse etwa 2000 Euro. "Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen", sagte Polizeisprecherin Dorothea Benndorf.

