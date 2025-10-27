 1.657

Kreuzungscrash in Leipzig: Feuerwehr und Polizei vor Ort

Gewaltig geknallt hatte es am Montagnachmittag im Leipziger Ortsteil Wiederitzsch.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Gewaltig geknallt hat es am Montagnachmittag im Leipziger Ortsteil Wiederitzsch.

Beide Autos blockieren die Kreuzung.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Bilder vom Unfallort zeigen, waren ein weißer Chevrolet und ein orangefarbener Smart an dem Crash beteiligt.

14.55 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bestätigte Sprecher Moritz Peters.

Direkt eilten sie zur Unfallstelle, welche sich auf der Kreuzung Delitzscher Landstraße/Dachauer Straße befand.

Später folgte auch die Feuerwehr, welche sich laut TAG24-Informationen um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte.

Es soll auch Verletzte geben. Wie viele und wie schwer die Verletzungen sind, ist jedoch nicht bekannt.

Die Polizei regelt den Verkehr.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Kreuzungsbereich ist laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei aktuell noch blockiert. Ortskundige Autofahrer sollen das Gebiet am besten weiträumig meiden.

