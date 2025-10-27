Kreuzungscrash in Leipzig: Feuerwehr und Polizei vor Ort

Leipzig - Gewaltig geknallt hat es am Montagnachmittag im Leipziger Ortsteil Wiederitzsch.

Beide Autos blockieren die Kreuzung. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Bilder vom Unfallort zeigen, waren ein weißer Chevrolet und ein orangefarbener Smart an dem Crash beteiligt.

14.55 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bestätigte Sprecher Moritz Peters.

Direkt eilten sie zur Unfallstelle, welche sich auf der Kreuzung Delitzscher Landstraße/Dachauer Straße befand.

Später folgte auch die Feuerwehr, welche sich laut TAG24-Informationen um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerte.

Es soll auch Verletzte geben. Wie viele und wie schwer die Verletzungen sind, ist jedoch nicht bekannt.