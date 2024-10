Länderchefs treffen sich in Leipzig: Polizei auf dem Weg in Unfall verwickelt

Leipzig - Die Ministerpräsidenten tagen seit Mittwoch in Leipzig – und schon kam es am Donnerstag zu einem kleinen Zwischenfall.

Die Sicherheit steht an erster Stelle, während die Ministerpräsidenten in Leipzig tagen. © 7aktuell.de/Eric Pannier

Zahlreiche Polizeifahrzeuge waren am Vormittag vor dem Hotel Steigenberger in der Innenstadt zu sehen, sowohl in offizieller Aufmachung als auch in zivil.

Als die Kolonne sich schließlich in Richtung Kongresshalle am Zoo in Bewegung setzte, kam es gegen 11 Uhr zu einem kleinen Unfall auf der Straße Am Hallischen Tor, wie Polizeisprecher Chris Graupner im Gespräch mit TAG24 erklärte.

An der Ampelkreuzung zum Tröndlinring hatte sich ein Stau gebildet – und so krachte ein VW Passat der Leipziger Polizei in einen zivilen BMW der bayrischen Sicherheitsbehörden.

Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden, so Graupner.