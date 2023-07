39-Jähriger setzt sich mit mehr als 3 Promille hinters Steuer - und baut Unfall

Bennewitz - Mit mehr als drei Promille hinterm Steuer: Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag betrunken in Bennewitz (Landkreis Leipzig ) unterwegs gewesen.

Im Landkreis Leipzig setzte sich ein 39-Jähriger mit mehr als drei Promille hinters Steuer, wie ein Atemalkoholtest der Polizei ergab. (Symbolbild) © 123rf/Susanne Fritzsche

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der 39-Jährige in einem Hyundai auf der B6 in Richtung Wurzen, als es gegen 17.25 Uhr an der Kreuzung zur B107 krachte.

Dort habe eine Skoda-Fahrerin (36) verkehrsbedingt bremsen müssen, woraufhin der Hyundai aufgefahren sei.

Die 36-Jährige habe durch den Unfall leichte Verletzungen erlitten. Zudem sei ein Schaden von etwa 2500 Euro entstanden.

Laut Polizei zeigte ein Atemalkoholtest: Der Hyundai-Fahrer hatte 3,36 Promille intus.

Die Folgen für den 39-Jährigen: eine Blutabnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins.