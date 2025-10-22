Leipzig: 34-jähriger Raser verliert die Kontrolle und kracht in Hauswand

Leipzig - Ein 34-Jähriger verlor in der Nacht zu Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand in Böhlitz-Ehrenberg.

Das Fahrzeug kam auf dem Grundstück zum Stehen. © LeipzigFireFighter

Der Mann war gegen 0.40 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Straße Am Ritterschlösschen unterwegs.

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Anfrage bestätigte, kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab.

Er durchbrach eine Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle. Danach krachte er durch den Zaun an einem Grundstück.

Das Fahrzeug kam zum Stehen, nachdem es mit einer Hauswand kollidiert war.