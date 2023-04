29.04.2023 15:49 Leipzig: Fußgänger an Haltestelle von Tram erfasst und mitgeschleift

Am Lindenauer Markt in Leipzig ist am späten Freitagabend ein Mann schwer verletzt worden.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Am Lindenauer Markt ist am späten Freitagabend ein Mann bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich an der Haltestelle Lindenauer Markt. (Archivbild) © Ralf Seegers Der 44-jährige Deutsche habe gegen 22.45 Uhr an der dortigen Haltestelle in Altlindenau gestanden und offenbar auf eine Straßenbahn gewartet. Als eine Tram (Fahrer: 28) in den Haltestellenbereich einfuhr, hat sich der Geschädigte nach Polizeiangaben zu nah an den Gleisen befunden. "Der Fußgänger wurde durch den Beiwagen der Tram erfasst, geriet zwischen Wagen und Bordstein und wurde mehrere Meter mitgeschleift", sagte Polizeisprecher Chris Graupner am Samstag. Leipzig Unfall Leipzig: Sturzbetrunkener Radfahrer gerät in Tram-Gleise und stürzt schwer Der 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an der Bahn fiel gering aus.

Titelfoto: Ralf Seegers