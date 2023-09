Schwerer Unfall an Kreuzung zur Eisenbahnstraße: Radfahrerin (23) in Klinik

Leipzig - Schwerer Unfall im Osten von Leipzig : Eine Radfahrerin missachtete am Sonntagmittag offenbar eine rote Ampel und wurde von einem Auto erfasst.

Immer wieder passieren in Leipzig Unfälle mit Radfahrern, diesmal am Beginn der Eisenbahnstraße. (Archivbild) © Ralf Seegers

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag am heutigen Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 12.10 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße an der Kreuzung zur Eisenbahnstraße.

Die 23-Jährige sei mit ihrem Fahrrad in südwestliche Richtung unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Eisenbahnstraße/Mecklenburger Straße habe sie geradeaus weiterfahren wollen und dabei wohl die Ampel nicht beachtet, die für sie Rot zeigte.

Es kam zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi, dessen Fahrerin (41) aus der Eisenbahnstraße heraus bei Grün in Richtung Stadtzentrum fahren wollte.

Die junge Radlerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen - sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

An Fahrrad und Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 4200 Euro.