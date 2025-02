Lkw bleibt an Brücke hängen: Kippermulde abgerissen, Vollsperrung!

Leipzig - Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag im Leipziger Osten ereignet, der auch den Bahnverkehr beeinträchtigt.

An der S-Bahn-Haltestelle Paunsdorf ist die Kippermulde eines Lastwagens an einer Brücke hängen geblieben. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Um 13.57 Uhr wurde der Polizei der Vorfall auf der Theodor-Heuss-Straße von der Fußgängerin gemeldet.

Dort hatte ein Lkw-Fahrer mutmaßlich die Höhe seines Gefährts falsch eingeschätzt, weshalb die an der Zugmaschine befestigte Kippermulde an der S-Bahn-Brücke am Haltepunkt Paunsdorf hängen blieb und abriss.

Während der Lastwagen noch einige Meter weiterfuhr, blieb die Mulde schräg an der Brücke angelehnt zurück.

"Die Brücke wurde beschädigt und der Fahrer leicht verletzt", sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag zu TAG24.

Die Theodor-Heuss-Straße musste zwischen Riesaer Straße und Geithainer Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Auch die Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz wurde gesperrt. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Brücke bis zum Abend wieder freigegeben werden kann", so Bahnsprecherin Susan Constantinescu am Nachmittag zu TAG24.

Betroffen sind RE6 und RB113. Es wurde zwischen Leipzig-Hbf und Leipzig-Liebertwolkwitz ein Pendelverkehr mit Bussen eingerichtet. Die S-Bahnen fuhren weiterhin.