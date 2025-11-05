717
Mega-Stau nach Auffahrunfall im Leipziger Osten
Leipzig - Nach einem Auffahrunfall staute es sich am Mittwochvormittag im Osten der Stadt über mehrere Kilometer.
Gegen 11.16 Uhr soll ein Autofahrer einem anderen auf der Permoserstraße stadteinwärts aufgefahren sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.
Nach ersten Informationen sollen zwei Personen leicht verletzt sein. Ein Rettungswagen rückte aus, um die Verletzten zu versorgen.
Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Der ADAC berichtete in seinen Verkehrsmeldungen zeitweise von einem Stau von bis zu drei Kilometern. Es ging nur stockend voran.
Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier