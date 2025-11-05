 717

Mega-Stau nach Auffahrunfall im Leipziger Osten

Nach einem Auffahrunfall auf der Permoserstraße staute es sich am Mittwochmorgen in Leipzig über mehrere Kilometer.

Von Tamina Porada

Leipzig - Nach einem Auffahrunfall staute es sich am Mittwochvormittag im Osten der Stadt über mehrere Kilometer.

Wie es zu dem Auffahrunfall kam, wird noch ermittelt.
Gegen 11.16 Uhr soll ein Autofahrer einem anderen auf der Permoserstraße stadteinwärts aufgefahren sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.

Nach ersten Informationen sollen zwei Personen leicht verletzt sein. Ein Rettungswagen rückte aus, um die Verletzten zu versorgen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zahlreiche Autofahrer mussten Geduld mitbringen.
Der ADAC berichtete in seinen Verkehrsmeldungen zeitweise von einem Stau von bis zu drei Kilometern. Es ging nur stockend voran.

