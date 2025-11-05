Mega-Stau nach Auffahrunfall im Leipziger Osten

Leipzig - Nach einem Auffahrunfall staute es sich am Mittwochvormittag im Osten der Stadt über mehrere Kilometer.

Wie es zu dem Auffahrunfall kam, wird noch ermittelt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 11.16 Uhr soll ein Autofahrer einem anderen auf der Permoserstraße stadteinwärts aufgefahren sein. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf TAG24-Anfrage.

Nach ersten Informationen sollen zwei Personen leicht verletzt sein. Ein Rettungswagen rückte aus, um die Verletzten zu versorgen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.