Mehrere Autos fahren in Leipzig ineinander, doch vom Unfallverursacher fehlt jede Spur

Leipzig - Mehrere Fahrzeuge kollidierten auf der Maximilianallee stadtauswärts im Leipziger Norden, nachdem ein unbekannter Fahrer die Spur gewechselt hatte. Die Polizei ist vor Ort.

Unter anderem ein Auto und ein Lastkraftwagen waren in den Unfall verwickelt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass der Unfall gegen 13.12 Uhr gemeldet wurde.

Nach ersten Informationen wechselte ein Fahrer, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten, die Fahrspur.

Die hinteren Autos mussten daraufhin abrupt bremsen und fuhren aufeinander auf.

Einsatzkräfte der Polizei sind am Unfallort. Auf Bildern ist auch ein Rettungswagen zu sehen. Informationen zu verletzten Personen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.