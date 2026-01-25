Heftiger Unfall auf Landstraße: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Leipzig - Am frühen Samstagabend stießen auf der B186 bei Kulkwitz (Landkreis Leipzig ) zwei Autos zusammen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Kreuzung war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich auf der B186 am Abzweig Lausener Straße. © 7aktuell/Eric Pannier

"Ein 36-Jähriger war ersten Erkenntnissen nach mit seinem Skoda Kodiaq auf der Lausener Straße in südwestliche Richtung unterwegs, als er an der Einmündung zur B186 nach links abbiegen wollte", gab Polizeisprecher Tom Erik Richter am Sonntag bekannt.

Dort missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des 24-Jährigen, welcher mit seinem Mercedes auf der B186 in nordwestliche Richtung fuhr.

Daraufhin krachten beide Autos gegeneinander. Sowohl der 36-Jährige als auch der 24-Jährige wurden dabei leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.