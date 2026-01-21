VW kracht in Skoda: Stau im Leipziger Nordosten

Im Leipziger Nordosten gab es Mittwochnachmittag einen Unfall im Kreuzungsbereich.

Von Steffen Durst

Leipzig - Im Leipziger Nordosten gab es Mittwochnachmittag einen Unfall im Kreuzungsbereich. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.  © 7aktuell/Eric Pannier

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein VW-Kleinwagen gegen 12.20 Uhr auf der Kreuzung Maximilianallee/Theresienstraße mit einem Skoda Scala, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.

Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen.

An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Zumindest der VW ist nicht mehr fahrbereit und muss durch den Abschleppdienst aus dem Kreuzungsbereich geborgen werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash jedoch erheblich beschädigt.  © 7aktuell/Eric Pannier

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Aufgrund des laufenden Einsatzes kommt es im Bereich der Maximilianallee sowie angrenzender Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier

