VW kracht in Skoda: Stau im Leipziger Nordosten

Leipzig - Im Leipziger Nordosten gab es Mittwochnachmittag einen Unfall im Kreuzungsbereich. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. © 7aktuell/Eric Pannier

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein VW-Kleinwagen gegen 12.20 Uhr auf der Kreuzung Maximilianallee/Theresienstraße mit einem Skoda Scala, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage.

Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen.

An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Zumindest der VW ist nicht mehr fahrbereit und muss durch den Abschleppdienst aus dem Kreuzungsbereich geborgen werden.