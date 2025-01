VW-Fahrerin baut Crash mit 3 Promille, ihre Beifahrerin muss sie von der Flucht abhalten!

Die Beifahrerin der 43-Jährigen reagierte glücklicherweise geistesgegenwärtig und nahm der Unfallfahrerin den Zündschlüssel ab, um sie so an der Flucht zu hindern.

Der 58-jährige Fahrer des Renault, der sich noch in der Nähe seines Autos befand, sprach die Frau sofort an. Statt auf den Mann einzugehen, versuchte diese jedoch, ihre Fahrt fortzusetzen.

Die 43-jährige Polin hatte versucht, mit ihrem Caddy an einer Baustellenabsperrung auf der Gustav-Adolf-Straße zu wenden und dabei einen geparkten Renault Kangoo touchiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 11.45 Uhr ereignet.

Die Polizei ermittelt nun wegen gleich mehrerer Vergehen gegen die 43-Jährige. (Symbolbild) © valentinb90/123RF

Die Polizisten führten einen sogenannten Drogenwischtest in dem Caddy durch, der positiv auf Kokain reagierte. Zudem fanden sie eine halbvolle Bierdose sowie den Deckel einer Spirituosenflasche in dem Wagen. Die dazugehörige Flasche mit hochprozentigem Restinhalt entdeckten sie kurz darauf in einer Mülltonne in der Nähe.

Mit der 43-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 3,08 Promille. Weitere Prüfungen sollen zudem den Verdacht ergeben haben, dass die Frau nicht mal im Besitz eines Führerscheins ist.

Gegen die Alkohol-Fahrerin wird nun ermittelt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.