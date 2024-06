Mustang gegen VW: Kreuzungs-Crash löst Einsatz in Leipzig aus

Leipzig - Schwerer Crash am Donnerstagabend im Leipziger Südosten!

Der Ford Mustang kam nach dem Crash auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Ford Mustang und ein VW ID.3 sind an der Kreuzung Naunhofer Straße/Schönbachstraße im Stadtteil Stötteritz zusammengekracht.

Wie aktuelle Bilder vom Unfallort zeigen, wurden beide Fahrzeuge dabei schwer beschädigt.

Polizeisprecherin Josephin Sader bestätigte den Unfall am Freitag auf TAG24-Nachfrage. Demnach wurden die Beamten gegen 18.45 Uhr alarmiert.

Der Mustang-Fahrer (34) sei auf der Naunhofer Straße in westliche Richtung unterwegs gewesen und mit dem auf der Schönbachstraße in südliche Richtung fahrenden VW zusammengestoßen - der 60-Jährige am Steuer habe Vorfahrt gehabt.

Zudem seien zwei Verkehrsschilder umgefahren worden.

Laut Sader wurden die beteiligten Fahrer und der Beifahrer des Mustangs (28) leicht verletzt - lediglich der 28-Jährige habe ambulant behandelt werden müssen.

Neben der Polizei kamen zwei Rettungswagen zum Einsatz, außerdem mehrere Kameraden der Feuerwehr.