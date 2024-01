23.01.2024 17:08 Crash im Landkreis Leipzig: Auto erfasst und verletzt Inline-Skater

Ein angetrunkener Autofahrer krachte am Dienstagmorgen in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) in einen Inlineskater.

Von Annika Rank

Neukieritzsch - Ein angetrunkener Autofahrer krachte am Dienstagmorgen in Neukieritzsch (Landkreis Leipzig) in einen Inlineskater. Ein Inlineskater (44) wurde am Dienstagmorgen bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) © 123RF/dashtik Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke war der 63-jährige Ford-Fahrer auf der Staatsstraße 71 unterwegs, als er gegen 6.15 Uhr nach links auf die Olefinstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er allerdings einen 44-jährigen Inline-Skater, der gerade die Fahrbahn überquerte. Bei der anschließenden Kollision wurde der Skater verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Autofahrer zum Zeitpunkt des Unfalls 0,32 Promille intus hatte. "Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt", erklärte die Sprecherin das weitere Vorgehen. Leipzig Unfall Verbotenes Wendemanöver: Verkehrschaos nach heftigem Unfall zwischen Tram und Laster Am Ford entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Gegen den 63-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

