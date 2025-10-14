1.575
Oldtimer kracht im Landkreis Leipzig gegen Baum: Fahrer verletzt
Trebsen/Mulde - Ein Oldtimer ist am Montagabend in Trebsen (Landkreis Leipzig) gegen einen Baum gekracht.
Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten gegen 17.40 Uhr wegen des Unfalls alarmiert.
Demnach war der Opel-Fahrer (43) im Ortsteil Altenhain auf der K8364 in Richtung Ammelshain unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam.
Als Ursache werde derzeit die tief stehende Sonne vermutet.
Daraufhin habe der 43-Jährige wieder auf die Straße fahren wollen, sei aber nach links geraten und dort schließlich gegen den Baum gestoßen.
Der Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten, zudem sei ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstanden.
