Oldtimer kracht im Landkreis Leipzig gegen Baum: Fahrer verletzt

Trebsen/Mulde - Ein Oldtimer ist am Montagabend in Trebsen (Landkreis Leipzig ) gegen einen Baum gekracht.

Im Landkreis Leipzig kam es am Montag zu einem Oldtimer-Unfall. © Medienportal-Grimma

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage sagte, wurden die Beamten gegen 17.40 Uhr wegen des Unfalls alarmiert.

Demnach war der Opel-Fahrer (43) im Ortsteil Altenhain auf der K8364 in Richtung Ammelshain unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Als Ursache werde derzeit die tief stehende Sonne vermutet.