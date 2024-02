Oldtimer nimmt Neu-Karosse die Vorfahrt: Zwei Verletzte bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Da war es um den schicken alten Schlitten leider geschehen: Auf der Stralsunder Straße im Leipziger Nordosten ist am Freitagvormittag ein Mercedes-Oldtimer mit einem neueren Modell der gleichen Marke kollidiert.

Auf der Stralsunder Straße sind am Freitagmorgen zwei Mercedes miteinander kollidiert. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 9.45 Uhr ereignet.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens soll der Oldtimer zunächst auf der Stralsunder Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs gewesen sein. In Höhe der Göteborger Straße habe der Fahrer nach links in diese abbiegen wollen.

Dabei übersah der Mann jedoch den entgegenkommenden Mercedes, woraufhin beide frontal miteinander kollidierten.

Polizeisprecher Graupner zufolge wurden beide Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Ebenfalls alarmierte Feuerwehrleute beseitigten diese. Anschließend wurden beide Autos von einem Abschleppunternehmen abgeholt.