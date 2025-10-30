Polizeiband am Leipziger Floßplatz: Zaun durch Unachtsamkeit zerstört

Leipzig - Wer am heutigen Donnerstag den Leipziger Floßplatz passiert, dürfte einen demolierten Zaun im Gras bemerken. Was ist hier geschehen?

Das Geländer am Floßplatz hat schon bessere Tage gesehen. © Nico Zeißler

Wie TAG24 von Polizeisprecher Franz Anton erfuhr, spielte sich der dazugehörige Vorfall am Mittwochabend, gegen 21.50 Uhr, ab.

Demnach hatte dort ein Fahrer vergessen, die Handbremse seines Wagens anzuziehen, wodurch sich dieser selbstständig machte.

Beim anschließenden Zusammenstoß mit dem Zaun wurde vor allem das Geländer stark in Mitleidenschaft gezogen.