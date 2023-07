Radfahrerin kracht in Kind (6): Als sie Kontakt hinterlässt, wird Vater böse überrascht

Beim Zusammenstoß mit einer Radfahrerin hat sich in Leipzig ein Kind schwer verletzt. (Symbolbild) © zsv3207/123rf

Wie die Behörde am Mittwochnachmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 30. Juni. Damals war das Kind kurz vor 17 Uhr auf einem Fahrrad auf der Reichpietschstraße am Lene-Voigt-Park unterwegs, als das Unglück geschah.

Es kam zum frontalen Zusammenstoß mit der entgegenkommenden und bis heute unbekannten Radlerin.

Der kleine Verkehrsteilnehmer sei gestürzt und habe sich so schwer verletzt, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde.

Zwar habe die Unbekannte dem Vater des Kindes einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, doch wie sich herausstellte, soll diese falsch gewesen sein. Im Anschluss sei die Frau in unbekannte Richtung verschwunden.

Deshalb ermittelt die Polizei nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Unfallflucht, und bittet die Leipziger um ihre Mithilfe: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu der Radfahrerin geben?