Rampe von Pferdetransporter erfasst E-Biker

Trebsen/Mulde - In Seelingstädt (Ortsteil Trebsen/Mulde) im Landkreis Leipzig ist am Donnerstag ein Radfahrer von einem Pferdetransporter erfasst und dabei verletzt worden.

Der 83-jährige E-Bike-Fahrer wurde von der Rampe des Pferdetransporters erwischt. (Symbolbild) © Caroline Seidel/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber am Freitag mitteilte, war ein 57-Jähriger mit seinem Pferdetransporter gegen 13.50 Uhr auf der Trebsener Straße in südwestlicher Richtung unterwegs, als sich plötzlich die Rampe des Gefährts öffnete und dabei einen 83-jährigen E-Bike-Fahrer erfasste.

"Dieser stürzte und musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden", so Roeber. "Auch der 57-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht."

Nach ersten Erkenntnissen könne davon ausgegangen werden, dass die Rampe unzureichend gesichert worden war.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.