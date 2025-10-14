Renault erfasst Fußgänger auf Kreuzung im Leipziger Westen

Leipzig - Ein Renault hat am Montagvormittag im Leipziger Westen einen Fußgänger (31) erfasst.

An der Kreuzung Georg-Schwarz-Straße/Hans-Driesch-Straße wurde ein Passant bei einem Unfall verletzt. (Archivbild) © Alexander Bischoff

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Unfall im Stadtteil Leutzsch gegen 9.50 Uhr.

Demnach war der Autofahrer (40) in südöstliche Richtung auf der Georg-Schwarz-Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Hans-Driesch-Straße links abbiegen wollte.

Der 31-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt gerade über die Straße gegangen - und dabei angefahren worden.

Laut Polizei wurde der Fußgänger zunächst im Krankenwagen versorgt und schließlich ins Krankenhaus gefahren.