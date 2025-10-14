Renault erfasst Fußgänger auf Kreuzung im Leipziger Westen
Leipzig - Ein Renault hat am Montagvormittag im Leipziger Westen einen Fußgänger (31) erfasst.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Unfall im Stadtteil Leutzsch gegen 9.50 Uhr.
Demnach war der Autofahrer (40) in südöstliche Richtung auf der Georg-Schwarz-Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Hans-Driesch-Straße links abbiegen wollte.
Der 31-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt gerade über die Straße gegangen - und dabei angefahren worden.
Laut Polizei wurde der Fußgänger zunächst im Krankenwagen versorgt und schließlich ins Krankenhaus gefahren.
Zudem sei ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden.
Es werde zum Unfallhergang und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Renault-Fahrer ermittelt.
Titelfoto: Alexander Bischoff