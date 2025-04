Rettungswagen und Skoda krachen ineinander: Ein Verletzter bei Unfall in Leipzig

Leipzig - Bei einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Skoda auf der Zweinaundorfer Straße im Leipziger Osten ist am Samstagnachmittag ein 75-jähriger Mann leicht verletzt worden.

Im Leipziger Osten sind am Samstagnachmittag ein Skoda und ein Rettungswagen miteinander kollidiert. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Andreas de Parade aus dem Lagezentrum gegenüber TAG24 sagte, war die 72-jährige Fahrerin des Skoda auf der Zweinaundorfer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als sie an der Haltestelle an einem stehenden Linienbus vorbeifahren wollte.

Just in diesem Moment kam der Rettungswagen aus der dort einlaufenden Wichernstraße mit Blaulicht und Signalhorn gefahren und bog nach links auf die Zweinaundorfer Straße ab.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Beifahrer (75) des Skodas leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 72-jährige Fahrerin wurde vor Ort ambulant behandelt. "In dem Rettungswagen wurde niemand verletzt", so der Polizeisprecher.