Rettungswagen und Skoda krachen ineinander: Drei Verletzte bei Unfall in Leipzig

Just in diesem Moment kam der Rettungswagen aus der dort einlaufenden Wichernstraße mit Blaulicht und Signalhorn gefahren und bog nach links auf die Zweinaundorfer Straße ab.

Wie Polizeisprecher Andreas de Parade aus dem Lagezentrum gegenüber TAG24 sagte, war die 72-jährige Fahrerin des Skoda auf der Zweinaundorfer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als sie an der Haltestelle an einem stehenden Linienbus vorbeifahren wollte.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit. © 7aktuell.de | Eric Pannier

"In dem Rettungswagen wurde niemand verletzt", so Polizeisprecher Andreas de Parade am Samstagabend. Am Sonntag verriet dessen Kollege Chris Graupner, dass die Rettungssanitäter direkt selbst erste Hilfe leisteten.

Sowohl der Skoda als auch das Rettungsfahrzeug wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt, mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeisprecher Chris Graupner beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 30.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zum genauen Hergang. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz, um sich um ausgelaufene Betriebsstoffe zu kümmern.

Der Einmündungsbereich der Wichernstraße musste im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

Erstmeldung von Samstag, 12. April, 19.02 Uhr. Aktualisiert am Sonntag, 13. April, 14.57 Uhr.