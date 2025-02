Riesen Schutzengel am Werk: Kind (1) übersteht heftigen Kreuzungscrash ohne Verletzungen!

Auf der Kreuzung Großmiltitzer Straße, Lützner Straße/B87 und der Straße am See in Leipzig-Miltitz ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. © privat

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der Crash gegen 9.55 Uhr auf der Kreuzung Großmiltitzer Straße, Lützner Straße/B87 und der Straße am See ereignet.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge war ein 29-Jähriger zunächst mit seinem Hyundai auf der Lützner Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links auf die Straße am See abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Amarok einer 25-Jährigen.

Sowohl die beiden Fahrer als auch zwei weitere Insassen der Autos im Alter von fünf und 27 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein einjähriges Mädchen, das ebenfalls in dem VW saß, hatte Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Sowohl der Hyundai als auch der VW wurden bei dem Crash so schwer beschädigt, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren.