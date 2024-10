Schlimmes Unglück bei Leipzig: Radfahrer stirbt bei Unfall

Markranstädt - Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag nahe Leipzig , ein Radfahrer ist ums Leben gekommen.

Das Fahrrad liegt zwischen einem Laster und einem Auto. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Unglück ereignete sich auf der B87/Leipziger Straße in Markranstädt, wie TAG24 von Polizeisprecherin Therese Leverenz erfuhr.

Demnach seien die Beamten gegen 16.10 Uhr zum Unfallort alarmiert worden.

Beteiligt gewesen seien ein Lastwagen, ein Auto und ein Radfahrer.

Zwar werde der Unfallhergang derzeit noch ermittelt, ergänzte die Polizei am Abend. Der Radfahrer sei jedoch so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort starb, hieß es.

Verkehrsunfalldienst und Dekra sind aktuell noch vor Ort.