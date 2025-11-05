Schwerer Unfall am BMW-Werk: Mercedes-Transporter kracht mit VW zusammen

Leipzig - Es hat heftig gekracht am BMW-Werk: Am Dienstagnachmittag sind in ein Auto und ein Transporter im Leipziger Norden zusammengestoßen.

Nicht nur der VW hat schwere Schäden davongetragen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Der Unfall zwischen dem VW und dem Mercedes-Transporter geschah an einer Kreuzung in der BMW-Allee und wurde der Polizei um 15.27 Uhr gemeldet, wie Sprecherin Britta Herlemann an Mittwochmorgen auf Nachfrage von TAG24 erklärte.

Dabei soll mindestens eine Person Verletzungen erlitten haben. Wie schwer diese waren und ob weitere Menschen zu Schaden kamen, konnte sie noch nicht sagen.

Auch, wie es zu dem Unglück kommen konnte, war zunächst noch nicht geklärt.