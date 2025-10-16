Schwerer Unfall am frühen Morgen: Renault erfasst Radfahrer im Leipziger Osten

Von Carolina Neubert

Leipzig - Schwerer Unfall am frühen Mittwochmorgen im Leipziger Osten: Ein Auto hat einen Radfahrer (24) erfasst.

In Leipzig kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto. (Archivbild)
In Leipzig kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, passierte das Unglück gegen 5.25 Uhr im Stadtteil Heiterblick.

Demnach war die Renault-Fahrerin (56) in Richtung Süden auf der Wodanstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Torgauer Straße abbiegen.

Zeitgleich sei der 24-Jährige auf der Torgauer Straße in südliche Richtung geradelt - es kam zum Zusammenstoß.

"Bei der Kollision wurde der Radfahrer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden", hieß es.

Zudem liege der entstandene Sachschaden bei etwa 3000 Euro.

Nun werde zum Unfallhergang und wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

