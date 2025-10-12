Schwerer Unfall auf B2 in Leipzig: Mann von Linienbus erfasst

Leipzig - Schwerer Unfall nördlich des Leipziger Hauptbahnhofs: Ein Mann ist am späten Sonntagnachmittag auf der B2 von einem Linienbus erfasst und verletzt worden.

Die Frontscheibe des Busses ist nach dem Aufprall völlig zerstört. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Unglück, das stadteinwärts auf der Rackwitzer Straße nahe der Berliner Brücke geschah, wurde der Polizei um 17.24 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher des Lagenzentrums auf Nachfrage von TAG24 erklärte.

Zum genauen Unfallhergang konnte er noch nichts sagen. Klar sei aber, "dass es einen Zusammenstoß zwischen einer männlichen Person und einem Bus" gegeben habe.

Der Mann wurde verletzt und vom Rettungsdienst medizinisch betreut, soll dann in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst noch keine Informationen vor.

Der Aufprall muss aber schwer gewesen sein, wie Fotos vom Unfallort zeigen. Die Frontscheibe des Busses wurde schwer beschädigt. Warum der Mann die mehrspurige Straße betrat, ist noch unklar.