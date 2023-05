Skoda kracht gegen Baum: Autofahrer (†32) stirbt bei Unfall auf der S48

Kitzscher - Bei einem Unfall auf der S48 bei Kitzscher im Landkreis Leipzig ist am Freitagabend ein 32-jähriger Skoda-Fahrer ums Leben gekommen.

Für den Skoda-Fahrer (†32) kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © amitdnath/123RF

Wie die Polizei am Pfingstmontag mitteilte, war der Mann gegen 19.40 Uhr mit seinem Skoda Fabia aus Kitzscher kommend in Richtung Espenhain unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung in Richtung Thierbach kam es dann zum Unglück: Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Wagen in einer Linkskurve zu weit nach rechts und geriet daraufhin ins Schleudern. Der Skoda kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum.

Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall eingeklemmt und tödlich verletzt. Laut Polizei erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die S48 war im Zuge der Unfallaufnahme bis etwa 23 Uhr vollständig gesperrt. Dabei kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz.