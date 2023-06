Taxifahrer bei Unfall zwischen Autos eingeklemmt: 64-Jähriger schwer verletzt!

Leipzig - Bei einem Unfall im Leipziger Zentrum ist am Dienstagabend ein Taxifahrer (64) schwer verletzt worden.

Der Taxifahrer (64) wurde zwischen seinem Mercedes und dem Fiat des Unfallfahrers (36) eingeklemmt. (Symbolbild) © madrabothair/123RF

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 36-Jähriger gegen 17.50 Uhr mit seinem Fiat auf der Thomasgasse in Richtung Thomaskirchhof unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 22 touchierte er den am Straßenrand geparkten Mercedes des 64-Jährigen, der sich in diesem Moment außerhalb seines Taxis befand.

Der Taxifahrer wurde zwischen beiden Autos eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wurde von der Polizei mit rund 30.000 Euro beziffert.