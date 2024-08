Tödlicher Unfall in Connewitz: Angehörige sammeln Spenden für verstorbene Maria (†17)

Leipzig - Nach dem tragischen Unfall am Connewitzer Kreuz in der vergangenen Woche haben Angehörige einen Spendenaufruf für die Beerdigung und einen Gedenkort ins Leben gerufen.

Kurz nach dem Unfall legten Angehörige Blumen, Kerzen und Briefe nahe der Unfallstelle ab. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Am vergangenen Donnerstag ging der Spendenaufruf auf der Internetplattform Betterplace online.

"In dieser schweren Zeit möchten wir Marias Familie unterstützen. Die Spenden werden dazu verwendet, die Beerdigungskosten zu decken und eine Trauerfeier zu finanzieren. Ein Teil vom Kreuzpark am Connewitzer Kreuz soll zudem als DER Ort gestaltet werden, wo wir uns weiterhin an sie erinnern möchten", so der Wunsch des Aufrufs.

Im Bereich der "Südbrause" hatten bereits kurz nach dem Unfall Angehörige Blumen, Fotos und Kerzen abgestellt.

Zunächst wurde das Spendenziel auf 5000 Euro angesetzt, was innerhalb von 24 Stunden übertroffen wurde.