Toyota-Fahrer übersieht rote Ampel: Junge (11) bei Unfall in Leipzig schwer verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Prager Straße im Leipziger Südosten ist am Mittwochmorgen ein elfjähriges Kind schwer verletzt worden.

Auf der Prager Straße im Leipziger Südosten ist am Mittwoch ein Junge (11) von einem Toyota erfasst worden. © News5/Grube

Wie TAG24 erfuhr, ist der Junge gegen 9.20 Uhr in Höhe der Haltestelle Meusdorf von dem Toyota eines 56-Jährigen erfasst worden.

Der Mann war gerade in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als er die für ihn rote Ampel aufgrund der tief stehenden Sonne übersah. Just in diesem Moment überquerte der Junge die Straße und es kam zur Kollision.

Das Kind wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, waren die Verletzungen jedoch glücklicherweise nicht lebensgefährlich.

Rettungskräfte brachten den Elfjährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus.