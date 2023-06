28.06.2023 11:24 Toyota-Fahrerin übersieht Fahrrad: Kind (11) bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall an der Ecke Kesselshainer Straße und Leipziger Straße in Borna (Landkreis Leipzig) ist am Dienstagmorgen ein Kind (11) verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Borna - Bei einem Unfall an der Ecke Kesselshainer Straße und Leipziger Straße in Borna (Landkreis Leipzig) ist am Dienstagmorgen ein Kind (11) verletzt worden. Rettungskräfte mussten das Kind (11) anschließend in ein Krankenhaus bringen. (Symbolbild) © bialasiewicz/123rf Wie die Polizei mitteilte, war eine 47-Jährige gegen 7 Uhr mit ihrem Toyota auf der Kesselshainer Straße unterwegs und wollte von dort auf die Leipziger Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau jedoch das Kind, das gerade mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in südliche Richtung fuhr. Auto und Fahrrad kollidierten, wobei das Kind zu Fall kam und sich verletzte. Rettungskräfte brachten es zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Leipzig Unfall Bauarbeiter (†21) stirbt bei Arbeitsunfall in Leipzig! Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 1500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

